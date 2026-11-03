மயானத்தில் கட்டணம் வசூலித்தால் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
மயானத்தில் கட்டணம் வசூலித்தால் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:17 PM
சென்னை: மயானத்தில் உடல்களை அடக்கம் செய்ய பணம் வசூலிப்போர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முகப்பேரில், கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தினருக்காக 40 ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 29 கிரவுண்ட் நிலத்தில், உடல்களை அடக்கம் செய்ய ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தேவநீதி என்பவர் வசூலிப்பதாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து மாநகராட்சிக்கு அளித்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, மைக்கேல் பாண்டியன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கு விசாரணையின்போது, வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தை மீண்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும், பின் மயானமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில், வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மயானத்துக்கு பூட்டு போடப்பட்டுள்ளதால், யாரும் உள்ளே செல்ல முடியவில்லை என, மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, மயான நிலத்தை மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் சுவாதீனம் எடுக்கவும், ஆறு மாதங்களுக்குள் நிலத்தை மாநகராட்சி பெயருக்கு மாற்றவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், மயானத்துக்கு தனிநபர்கள் உரிமை கோரவோ, கட்டணம் வசூலிக்கவோ முடியாது என்றும், மீறி வசூலிக்க முயற்சிப்போர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர்.