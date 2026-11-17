48 சாலையோர ஆக்கிரப்பு கடைகள் அதிரடி அகற்றம் :அண்ணா நகரில் நள்ளிரவில் 'கண் விழித்த' மாநகராட்சி
48 சாலையோர ஆக்கிரப்பு கடைகள் அதிரடி அகற்றம் :அண்ணா நகரில் நள்ளிரவில் 'கண் விழித்த' மாநகராட்சி
UPDATED : நவ 16, 2026 10:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
அண்ணா நகர்: அண்ணா நகர் இரண்டாவது அவென்யூவில், நடைபாதை மற்றும் சாலையை ஆக்கிரமித்து செயல்பட்டு வந்த 48 இரவு நேர உணவக கடைகளை, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடியாக அகற்றினர்.
சென்னையில் இரவு நேர உணவக கடைகள் அதிகம் செயல்படும் பகுதிகளில் அண்ணா நகரும் ஒன்றாக உள்ளது. குறிப்பாக, இரண்டாவது அவென்யூ, மூன்றாவது அவென்யூ உள்ளிட்ட அண்ணா நகர் மற்றும் திருமங்கலம் பகுதிகளில், சாலையோரங்களையும் நடைபாதைகளையும் ஆக்கிரமித்து ஏராளமான உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த கடைகளில் பெரும்பாலானவை, இரவு 9:00 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 5:00 மணி வரை நடந்து வருகிறது. இதுகுறித்து தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்த நிலையில், சமீபத்தில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நீதிமன்றமும் வலியுறுத்தியது.
இதையடுத்து, அண்ணா நகர் மண்டல மாநகராட்சி அதிகாரிகள், நேற்று நள்ளிரவு அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கினர். அண்ணா ரவுண்டானா முதல் திருமங்கலம் வரையிலான இரண்டாவது அவென்யூவில், சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 48 கடைகளை விடிய விடிய அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இது குறித்து அண்ணா நகர் மண்டல அலுவலர் இனியன் கூறியதாவது:
அண்ணா நகரில் இரவு நேர கடைகள் மட்டுமின்றி, நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளும் அதிகரித்து வந்தன. பலமுறை எச்சரிக்கை விடுத்தும், தொடர்ந்து ஆக்கிரமிப்பும் முளைத்து வந்தன.
முதற்கட்டமாக, இரண்டாவது அவென்யூவில் இருபுறங்களிலும் சாலை மற்றும் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து செயல்பட்ட 48 கடைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. விளம்பர பலகைகளும் அகற்றப்பட்டன. இதற்காக ஒரு பொக்லைன் இயந்திரம், 40 ஊழியர்கள் மற்றும் நான்கு லாரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
திருமங்கலம் 'கோரா புட்ஸ்' வளாகத்தில் செயல்படும் விதிமீறல் கடைகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் மற்ற சாலைகளிலும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.