கழிப்பறையில் பிறந்த குழந்தை கொலையா என விசாரணை

UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 10:07 PM
திருவொற்றியூர்: திருமணத்துக்கு முன்பே கருவுற்ற 18 வயது இளம்பெண்ணுக்கு, தனியார் மருத்துவமனை கழிப்பறையில் பெண் குழந்தை பிறந்து உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
எண்ணுார் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண், இரு நாட்களுக்கு முன் வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக, திருவொற்றியூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்குள்ள கழிப்பறைக்குச் சென்ற அவர், இரண்டு மணி நேரமாகியும் வெளியே வரவில்லை. சந்தேகமடைந்த அவரது தாய் கதவைத் தட்டியபோது, பெண் குழந்தையுடன் வெளியே வந்தார்.
அதிர்ச்சியடைந்த தாய், இருவரையும் மேல் சிகிச்சைக்காக ராயபுரம் கல்லறைச் சாலையில் உள்ள ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம்., மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு குழந்தையைப் பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர்.
திருவொற்றியூர் போலீசாரின் விசாரணையில், அந்த இளம்பெண்ணுக்கு கடந்த செப்டம்பரில் 18 வயது நிறைவடைந்ததும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வாலிபரைக் காதலித்து வந்ததும் தெரியவந்தது. இருவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட நிலையில் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
குழந்தையின் முகம் மற்றும் கைகளில் காயங்கள் இருந்துள்ளன. குழந்தை உயிருடன் பிறந்து உயிரிழந்ததா அல்லது இறந்து பிறந்ததா என்பது, பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பின்னரே தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.