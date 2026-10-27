/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பேருந்தில் கொலை வாசகம்: ரவுடிக்கு ‘கம்பி’
ADDED : அக் 27, 2026 09:11 PM
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வியாசர்பாடி: கண்ணதாசன் நகர் முதல் அண்ணா சதுக்கம் வரை இயக்கப்படும் ‘2பி’ மின்சார பேருந்தின் பின்புறம், ‘வியாசர்பாடி ரவுடி; கொலை செய்ய வேண்டும் என்றால் தொடர்பு கொள்ளவும்’ என, மொபைல்போன் எண்ணுடன் எழுதப்பட்டிருந்தது.
எம்.கே.பி.நகர் போலீசார் விசாரித்து, வியாசர்பாடி, தாமோதரன் நகரைச் சேர்ந்த ஜாகிர்உசேன், 33, என்பவரை இன்று (அக்.,27) காலை கைது செய்தனர். இவர் மீது, 10க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. மது போதைக்கு அடிமையான இவர், வேலைக்குச் செல்லாமல் ரவுடியிசத்தில் ஈடுபட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.