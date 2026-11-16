முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலம்: பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்தி பரவசம்
முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலம்: பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்தி பரவசம்
ADDED : நவ 15, 2026 09:12 PM
–- நமது நிருபர் -–
சென்னை, புறநகர் முருகன் கோவில்களில், கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார விழா இன்று (நவ.,15), கோலாகலமாக நடந்தது. வேல் கொண்டு சூரனை முருகன் வதம் செய்தபோது, பக்தி பரவசத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.
வடபழனி முருகன் கோவிலில், கடந்த 10ல் தொடங்கி மகா கந்த சஷ்டி விழாவில் இன்று, உச்சி காலத்துடன் அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து தீர்த்தவாரி உத்சவம் நடந்தது.
இன்று மாலை, அம்பாளிடம் வேல் பெற்று, சூரபத்மனை வதம் செய்ய, முருகன் புறப்பட்டார். இரவு சூரசம்ஹாரம் தொடங்கியது.
யானை, சிங்கம், ஆடு உள்ளிட்ட ரூபங்களில் வந்த சூரபத்மனை, முருகன் வேலால் வதம் செய்யும் காட்சி அரங்கேறியது. இவ்விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு, சுவாமியை தரிசித்தனர்.
தொடர்ந்து, வள்ளி, தெய்வானை சமேத சண்முகப் பெருமாள், மயில் வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இன்று மாலை, வள்ளி, தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர் திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்கிறது. திருமண நிகழ்வு முடிந்ததும் முருகனுக்கு மொய் எழுத பக்தர்கள் அழைக்கப்படுகின்றனர். மொய் எழுதும் தொகைக்கான ரசீது, பிரசாதம் வழங்கப்படும். இரவு திருமண விருந்து அளிக்கப்படுகிறது.
கந்தக்கோட்டம்
பிராட்வே, பூங்கா நகர் கந்தகோட்டம் கந்தசாமி கோவிலில் நடந்த சூரசம்ஹார விழாவை, அலை கடலென திரண்ட பக்தர்கள், கண்டு ரசித்தனர். எந்த பிரச்னையும் ஏற்படாதவாறு, இவ்விழா ஏற்பாடுகளை, அறங்காவலர் குழு தலைவர் அசோக்குமார், அறங்காவலர்கள் செந்தில்வேலன், கந்தசுவாமி, நந்தகுமார், சுரேஷ்குமார், ஹிந்து அறநிலையத்துறை இக்கோவிலின் உதவி கமிஷனர் நற்சோணை ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.
குன்றத்துார்
குன்றத்துார் முருகன் கோவில் மலையடிவாரத்தில் நடந்த சூரசம்ஹாரம் விழா, சூரனை வதம் செய்த பின் முருகனுக்கு, கந்தழீஸ்வரர் கோவிலில் சாந்தி அபிஷேகம் நடந்தது.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் செந்தாமரை கண்ணன், அறங்காவலர்கள் சரவணன், குணசேகர், சங்கீதாகார்த்திகேயன், ஜெயக்குமார், கோவில் செயல் அலுவலர் பிரகாஷ் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.
பள்ளிக்கரணை ஆதிபுரீஸ்வரர் கோவிலில் முதல் முறையாக இன்று, சூரசம்ஹார விழா நடந்தது.