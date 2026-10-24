/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/முருகப்பா கோ ப்பை ஹாக்கி: தமிழக அணி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
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சென்னை: சென்னையில் நடக்கும் தேசிய ஹாக்கி போட்டியில் தமிழக அணி மோதிய போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
முருகப்பா குரூப் சார்பில் 97-வது அகில இந்திய எம்.சி.சி.-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி, சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி அரங்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் நாட்டின் பல்வேறு மாநில அணிகளும் போட்டியிடுகின்றன.
இதன் பி பிரிவு முதல் போட்டியில் தமிழ்நாடு ஹாக்கி யூனிட் அணி, போபால் சாய்-என்.சி.ஓ.இ அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பான போட்டியில் இரு அணிகளும் சமநிலையில் திறமையை வெளிப்படுத்தியதால் போட்டி 4–4 என்ற கோல் கணக்கில் ‘டிரா’வில் முடிந்தது.
மற்றொரு ‘ஏ’ பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய ராணுவ அணி, ஹாக்கி கர்நாடகா அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பான இந்தப் போட்டியும் 1–1 என டிராவில் முடிந்தது