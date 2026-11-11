போலீசாரை தாக்கிய மர்ம கும்பலுக்கு வலை

ADDED : நவ 10, 2026 10:44 AM
வண்ணாரப்பேட்டை: டாஸ்மாக் கடையில், ரகளையில் ஈடுபட்டவர்களை, கண்டிக்கச் சென்ற போலீசாரை, மர்ம கும்பல் தாக்கிய சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, கல்லறை சாலையில், செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, போதை ஆசாமி ஒருவர், மதுபான பாட்டில்களை வாங்கி, கடையின் முன்பாக அடுக்கி வைத்து, ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அப்போது, ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, வண்ணாரப்பேட்டை தலைமை காவலர் ஜெயசேகரன், காவலர் ஹரிபிரசாத் ஆகியோர், அவரை கண்டித்து வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். சிறிது நேரத்தில், தனது நண்பர்கள் பத்து பேருடன் அங்கு வந்த போதை ஆசாமி, போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
வாக்குவாதம் முற்றவே, ஆத்திரமடைந்த கும்பல் போலீசாரை தாக்கி விட்டு தப்பியோடி விட்டனர். சம்பவம் குறித்து, வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சி பதிவுகளை கைப்பற்றி, மர்ம கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.
சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், மூவரை பிடித்து, விசாரிக்கின்றனர். இச்சம்பவம், போலீசாரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.