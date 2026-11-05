தெரு நாயை வெட்டிய மர்ம நபருக்கு வலை

UPDATED : நவ 04, 2026 12:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:27 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: நம்மாழ்வார்பேட்டையில் தெரு நாயின் தலையில் கத்தியால் வெட்டிய மர்மநபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ஓட்டேரி அருகே நம்மாழ்வார்பேட்டையில் சுற்றித்திரிந்த இரு தெரு நாய்களுக்கு, மாநகராட்சி கருத்தடை மையத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு மீண்டும் அதே பகுதியில் விடப்பட்டன. இதில் ஒரு நாயின் தலையில் மர்மநபர் கத்தியால் வெட்டியுள்ளார். மழையில் நனைந்தபடி காயத்துடன் தவித்த நாயை, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் மீட்டு, வேப்பேரி கால்நடை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்து உணவும் வழங்கினார்.
இதுகுறித்து தலைமைச் செயலக காலனி போலீசில் அவர் அளித்த புகார்:
ஏற்கனவே இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் இதே நாயின் முதுகில் கத்தியால் வெட்டப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தற்போது தலையில் எலும்பு தெரியும் அளவுக்கு வெட்டப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மூலம் குற்றவாளியை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.