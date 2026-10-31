தேசிய வில்வித்தையில் அசத்திய 13 வயது சென்னை வீராங்கனை
தேசிய வில்வித்தையில் அசத்திய 13 வயது சென்னை வீராங்கனை
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
சென்னை: தேசிய வில்வித்தைப் போட்டியில், சென்னையைச் சேர்ந்த 13 வயது மாணவி சங்கமித்ரா, தன்னைவிட வயதில் மூத்த வீராங்கனையரை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில், 46வது என்.டி.பி.சி., ஜூனியர் தேசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, நடந்து வருகிறது.
இதில், 21 வயதுக்குட்பட்ட ‘இந்தியன் ரவுண்ட்’ பிரிவில், சென்னையைச் சேர்ந்த மாணவி சங்கமித்ரா, 13, அனுபவம் வாய்ந்த வீராங்கனையருக்கு சவால் அளித்து, தங்கப் பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.
எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் சங்கமித்ரா, தொடக்கத்தில் நடந்த தரவரிசைச் சுற்றில், 21வது இடத்தையே பிடித்தார். இருப்பினும், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் இலக்கைத் துல்லியமாக வீழ்த்தி, இறுதியில் நுழைந்தார்.
இதில், உள்ளூர் மாநிலமான ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த சுஹானாவை எதிர்கொண்டார். பதற்றமின்றி இலக்கை நோக்கி அம்புகளைச் செலுத்திய சங்கமித்ரா, 6 – 2 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
தன்னைவிட வயதில் மூத்த வீராங்கனையருடன் போட்டியிட்டு, 13 வயதிலேயே தேசிய அளவில் தங்கம் வென்று, பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள தயான்சன் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியில், பயிற்சியாளர் லவ்லி சுந்தரிடம் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.