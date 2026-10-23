/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தேசிய தடகளம் 2,500 பேர் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:02 PM
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சென்னை: சென்னையில் நாளை தொடங்க உள்ள, தேசிய இளையோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், நாடு முழுதும் இருந்து, 2,500 வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில், 41வது தேசிய இளையோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, பெரியமேடு நேரு விளையாட்டு அரங்கில், நாளை முதல் 27ம் தேதி வரை நடக்கிறது. நான்கு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
நாளை மாலை நடைபெறும் தொடக்க விழாவில், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பங்கேற்று, போட்டிகளை தொடங்கி வைக்கிறார். இளம் தடகள வீரர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் முக்கிய களமாக, இப்போட்டி அமைய உள்ளது.