தேசிய சப் - ஜூனியர் பேட்மின்டன்: தமிழக வீராங்கனையர் அசத்தல்
தேசிய சப் - ஜூனியர் பேட்மின்டன்: தமிழக வீராங்கனையர் அசத்தல்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:54 PM
சென்னை: தேசிய சப்- - ஜூனியர் பேட்மின்டன் போட்டியில், தமிழக வீராங்கனையர் கவன்யா ஜோதி, ரிஷ்விதா, இனியா ஸ்ரீ ஆகியோர் வெற்றி பெற்று, அடுத்தடுத்த சுற்றுகளுக்கு முன்னேறி அசத்தினர்.
இந்திய பேட்மின்டன் சங்கம் சார்பில், தேசிய அளவில் 13 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான, 'யோனெக்ஸ்- சன்ரைஸ்' சப் - -ஜூனியர் பேட்மின்டன் போட்டி, பீஹார் மாநிலம் பாட்னாவில் நடக்கிறது.
இதில், நாடு முழுதும் இருந்து, 400-க்கும் மேற்பட்ட வீரர் - வீராங்கனையர் பங்கேற்றுள்ளனர். தமிழகத்தின் சார்பில், 10-க்கும் மேற்பட்டோர் களமிறங்கியுள்ளனர்.
இதன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில், தமிழகத்தின் கவன்யா ஜோதி, குஜராத்தின் திரித்தி தேதியாவை 12 -15, 15 - 7, 15 - 11 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். அடுத்த சுற்றில் தெலங்கானாவின் மன்விதாவை 15 - 10, 15 - 8 என்ற நேர் செட்டில் வீழ்த்தி முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் தமிழகத்தின் ரிஷ்விதா, முதல் சுற்றில் ஹரியானாவின் தித்யாவை 15 - 7, 15 - 8 என்ற நேர் செட்டில் வென்றார். தொடர்ந்து மஹராஷ்டிராவின் கேயாராவை 7 - 15, 15 - 5, 15 - 9 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
தமிழகத்தின் இனியா ஸ்ரீ, முதல் சுற்றில் உத்தர பிரதேசத்தின் லாவ்யா அனிகாவை 15 - 12, 7 - 15, 15 - 12 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.