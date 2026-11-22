ம.பி.,யில் தேசிய தடகள போட்டி: தமிழக வீரர்கள் பதக்கம் குவிப்பு
ம.பி.,யில் தேசிய தடகள போட்டி: தமிழக வீரர்கள் பதக்கம் குவிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:45 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:26 PM
சென்னை: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் நடந்த, 17 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான தேசிய தடகளப் போட்டியில், தமிழக அணி, 41 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்து, 11 பதக்கங்களை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ம.பி., மாநில கல்வித் துறை சார்பில், 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவ - மாணவியருக்கான 70வது எஸ்.ஜி.எப்.ஐ., தேசிய தடகள போட்டி, அம்மாநிலத்தின் சிவ்புரியில் நடந்தது.
இதில், பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த, 600க்கும் அதிகமான மாணவ - மாணவியர் போட்டியிட்டனர். தமிழகம் சார்பில், 20க்கும் அதிகமானோர் போட்டியிட்டனர்.
ஆண்கள் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில், சர்வேஷ் தேவ் 11.13 வினாடிகளில் கடந்து, தங்கம் வென்றார். 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 22.05 வினாடிகளில் கடந்து, இரண்டாவது தங்கத்தையும் கைப்பற்றினார்.
அதேபோல், 110 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில், கவுஷிக், 13.97 வினாடிகளில் கடந்து, வெண்கலம் வென்றார். 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில், நிகில் தர்ஷன், 54.00 வினாடி கடந்து தங்கமும், பவின்குமார் 54.98 வினாடிகளில் வெண்கலமும் பெற்றனர்.
மும்முனை தாண்டும் போட்டியில், 14.55 மீட்டர் தாண்டி, முகேஷ் வெண்கலம் வென்றார்; உயரம் தாண்டுதலில் 2.03 மீட்டர் தாண்டி சக்திவேல் தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
வட்டு எறிதலில், விகாஷ் 52.24 மீட்டர் எறிந்து தங்கமும், தரணேஷ் 49.95 மீட்டர் எறிந்து வெண்கலமும் பெற்றனர்.
அதேபோல் 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில், கவிஷ், நிகில் தர்ஷன், பார்த்தீவ், சர்வேஷ் தேவ் குழு 42.39 வினாடிகள் ஓடி வெள்ளியும், 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில், அபியுக்தன், கமலக்கண்ணன், பவேஷ் இளங்கோவன், உதய சூர்யா குழு 3:16.71 வினாடி கடந்து வெள்ளியும் வென்றனர்.
முடிவில், உ.பி., மாநில அணி 62 புள்ளிகள் பெற்று, முதலிடத்தை பிடித்தது. 41 புள்ளிகள் பெற்று, தமிழக அணி, இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது.