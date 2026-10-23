தேசிய வளையப்பந்து போட்டி தொடருது தமிழகத்தின் சாதனை
தேசிய வளையப்பந்து போட்டி தொடருது தமிழகத்தின் சாதனை
ADDED : அக் 22, 2026 03:58 PM
சென்னை: தேசிய சப்- – ஜூனியர் வளையப்பந்து போட்டியில், தமிழக அணி தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
பஞ்சாப் மாநில வளையப்பந்து கழகம் மற்றும் இந்திய வளையப்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில், 38-வது சப்- – ஜூனியர் தேசிய வளையப்பந்து போட்டி, பஞ்சாப் மாநிலம் பகுவாராவில் கடந்த 17-ம் தேதி தொடங்கி, நேற்று (அக்.,21) நிறைவடைந்தது.
இதில், 20 மாநில அணிகள் பங்கேற்றன. குழு, தனிநபர், இரட்டையர் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் என, பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தன. இதில், தமிழ்நாடு வளையப்பந்து சங்கம் சார்பில், மாணவர் – மாணவியர் அணிகள் களமிறங்கி திறமையை வெளிப்படுத்தின.
குழு போட்டியில் தமிழக மாணவியர் அணி, 3 – 0 என்ற கணக்கில் கேரள அணியை வீழ்த்தி, தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றியது. மாணவர் அணி, புதுச்சேரி அணியுடன் மோதிய ஆட்டத்தில் 3 – 2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றது.
தனிநபர் பிரிவிலும் தமிழக வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, தலா ஒரு தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றனர். மாணவர் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், மாணவியர் இரட்டையர் மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கங்களும் தமிழக அணிக்குக் கிடைத்தன.
அனைத்து பிரிவுகளிலும் பதக்கங்களைக் குவித்ததால், ஒட்டுமொத்தப் புள்ளிப் பட்டியலில் தமிழக அணி முதலிடத்தைப் பிடித்தது. இதனால் தொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்து, ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.