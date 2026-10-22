தேசிய மகளிர் கிரிக்கெட் தமிழக அணி தோல்வி

UPDATED : அக் 10, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:37 PM
சென்னை: கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் நடந்த பி.சி.சி.ஐ., கிரிக்கெட் போட்டியில், ஜார்க்கண்ட் அணியிடம் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில், தமிழக அணி தோல்வியடைந்தது.
பி.சி.சி.ஐ., எனும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் 19 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிருக்கான தேசிய கிரிக்கெட் தொடர், பெங்களூரில் உள்ள அலுார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதில், எலைட் ‘டி’ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள தமிழக அணி, தன் முதல் போட்டியில் ஜார்க்கண்ட் அணியை எதிர்கொண்டது. போட்டி ஆரம்பிக்கும்போது மழை பெய்ததால், இரு அணிகளுக்கும் தலா 16 ஓவர்களாக போட்டி குறைக்கப்பட்டது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த தமிழக அணி, 16 ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு 109 ரன்கள் எடுத்தது. அணியின் கேப்டன் ஹஷினி, 46 பந்துகளில் ஆறு பவுண்டரி, ஒரு சிக்சருடன் 56 ரன்கள் எடுத்து, ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
அடுத்து களமிறங்கிய ஜார்க்கண்ட் அணி, 13.5 ஓவர்களில் 110 ரன்கள் எடுத்து, ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. அந்த அணியின் குர்லீன் கவுர் 31 ரன்கள் எடுத்தார்.