தேசிய ‘யு–19’ கிரிக்கெட்: மஹா.,வை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது தமிழக அணி
தேசிய ‘யு–19’ கிரிக்கெட்: மஹா.,வை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது தமிழக அணி
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:08 PM
சென்னை: தேசிய ‘யு – 19’ கிரிக்கெட் தொடரில், தமிழக அணி, மஹாராஷ்டிரா அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ‘வினு மன்கட் கிரிக்கெட் தொடர்’ மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் இந்துாரில் உள்ள டெய்லி கல்லுாரி மைதானத்தில் நடக்கிறது.
இதன் காலிறுதி போட்டி நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
முதல் காலிறுதியில் தமிழக அணி மஹாராஷ்டிரா அணியை எதிர்கொண்டது. இதில், டாஸ் வென்ற தமிழக அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து, முதலில் பேட் செய்த மஹாராஷ்டிரா அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 257 ரன்கள் எடுத்தது.
அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் ஏக்நாத் தேவதே அபாரமாக விளையாடி 120 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள், இரண்டு சிக்சர்களுடன் 100 ரன்கள் குவித்து சதம் அடித்தார். சுவஷிக் ஜக்தாப் 50 ரன்களும், வேதாந்த் கோரே 39 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
இதையடுத்து 258 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தமிழக அணி, மஹாராஷ்டிராவின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தது.
தொடக்க வீரர் ராகவ் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் அடித்து அசத்தினார். அவர் 106 பந்துகளில் 13 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்சர்கள் விளாசி 121 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். பிரகாஷ் ராஜ் 49 ரன்கள் எடுத்து, நல்ல ஒத்துழைப்பு தந்தார். முடிவில் தமிழக அணி 42 ஓவர்களிலேயே 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 261 ரன்கள் எடுத்து, 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மஹாராஷ்டிரா தரப்பில் அனீஷ் ஜோஷி 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அரையிறுதி போட்டி, 25-ம் தேதி இந்துார் ரமேஷ் பாட்டியா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.