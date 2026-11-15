இயற்கை உழவர் சந்தை பெருங்குடியில் நடக்குது

ADDED : நவ 14, 2026 06:06 PM
பெருங்குடி: இயற்கை முறையில், விவசாயிகளால் விளைவிக்கப்படும் பொருட்கள் கொண்டு நடத்தப்படும் மாதந்திர உழவர் சந்தை, பெருங்குடியில் இன்று நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பு, இயற்கை உழவர் சந்தையை, மாதந்தோறும் நடத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், பெருங்குடி, வள்ளலார் சன்மார்க்க அரங்கில் இன்று காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை, இச்சந்தை நடக்கிறது.
இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பின் அனந்து கூறியதாவது:
வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான உணவு மற்றும் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை வழங்குவதுதான், இந்த சந்தையின் நோக்கம்.
விவசாயிகள், மகளிர் குழுக்கள், சமூக நிறுவனங்கள் ஆகியோர் வாயிலாக 20க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இங்கு, 30க்கும் மேற்பட்ட கீரை வகைகள், பழங்கள், ‘ஆர்கானிக்’ மளிகை பொருட்கள், பாரம்பரிய அரிசி, சிறுதானியங்கள், செக்கு எண்ணெய், பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இவ்வளாகத்தில் பிளாஸ்டிக் பைகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால், வாடிக்கையாளர்கள் துணி பைகளை எடுத்து வரவும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.