பிரின்ஸ் பள்ளிகளில் நவராத்திரி விழா துவக்கம்

UPDATED : அக் 13, 2026 02:33 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:19 AM
மடிப்பாக்கம்:
நங்கநல்லுார், மடிப்பாக்கம் பிரின்ஸ் பள்ளிகளில், நவராத்திரி விழாவை ஜவுளி வர்த்தகர் நல்லி குப்புசாமி தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை, நங்கநல்லுார், மடிப்பாக்கத்தில் பிரின்ஸ் கல்விக் குழுமத்தின் சி.பி.எஸ்.சி., மெட்ரிக் பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் நவராத்திரி விழாவை நேற்று, ஜவுளி வர்த்தகர் நல்லி குப்புசாமி, குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:
குழுதலைவர் வாசுதேவனின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தனிஅக்கரை காரணமாக பிரின்ஸ் கல்விக் குழுமங்கள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. சங்கீகத்தின் மூத்த கலைஞர் டி.வி.கோபாலகிருஷ்ணன் தன் சிஷ்யர்களை பிள்ளைகளை போல பார்ப்பவர்.
தியாகராஜர் ஆராதனையை விமர்சையாக நடத்துவதில், ‘கிளிவ்லாண்டு’ சுந்தரம் பெருமை பெற்றவர். மகா பெரியவரின் துாதராக சுவாமிநாதன் விளங்குகிறார்.
இவ்வாறு பேசினார்.
விழாவில் மூத்த கலைஞர் டி.வி.கோபால கிருஷ்ணன் பேசுகையில், ‘‘எனக்கு, 95வயதானலும் நான் சிஷ்யன்தான். சங்கீதத்தை கேட்க வேண்டும்; முடிந்தால் பாட வேண்டும். அது மனதை லேசாக்கும். குருவை எப்போதும் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
சிறப்பு விருந்தினர்களை பிரின்ஸ் கல்விக் குழுமங்களின் தலைவர் வாசுதேவன் வரவேற்று கவுரவித்தார். விழாவில், துணை தலைவர் பிரசன்ன வெங்கடேஷ், சொற்பொழிவாளர் சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.