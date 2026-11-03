‘முருகப்பா’ அகில இந்திய ஹாக்கி கோப்பையை வென்றது கடற்படை
‘முருகப்பா’ அகில இந்திய ஹாக்கி கோப்பையை வென்றது கடற்படை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:24 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்த, முருகப்பா கோப்பைக்கான அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டியில், பாரத் பெட்ரோலியம் அணியை வீழ்த்தி, இந்திய கடற்படை அணி சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
முருகப்பா தங்க கோப்பைக்கான 97ம் ஆண்டு அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி, எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் கடந்த மாதம் 22ல் தொடங்கியது.
நாட்டின், முன்னணி 10 ஹாக்கி அணிகள் பங்கேற்றன. இதன் அரையிறுதியில் பாரத் பெட்ரோலியம், ரயில்வே, ராணுவம், கடற்படை ஆகிய நான்கு அணிகள் மோதின.
நேற்று முன்தினம் நடந்த இறுதி போட்டியில், கடற்படை அணிக்காக 14-வது நிமிடத்தில், அபிஷேக் தோப்னோ, ஒரு கோல் அடித்தார்.
எதிர்த்து விளையாடிய பாரத் பெட்ரோலியம் அணியின் அன்மோல் எக்கா என்ற வீரர், 30-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் அடித்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்ட நேரத்தில், இரு அணிகளும் 1 –- - 1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலை வகித்தன.
இதனால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க நடத்தப்பட்ட பெனால்டி ஷூட்- அவுட்டிலும் பரபரப்பு நீடித்தது.
இறுதியில், ‘சடன் டெத்’ முறையில் கடற்படை அணி 5- –- 4 என்ற கணக்கில், பாரத் பெட்ரோலியம் அணியை வீழ்த்தி, கோப்பையை கைப்பற்றியது
கடற்படையின் மாற்று கோல்கீப்பர் அன்கித் மாலிக் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, எதிரணியின் கோல் வாய்ப்புகளைத் தடுத்து, அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.
சாம்பியன் கோப்பையை வென்ற கடற்படை அணிக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாயும், இரண்டாம் இடம் பிடித்த பாரத் பெட்ரோலியம் அணிக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டது.