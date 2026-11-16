நீட்டிப்பு! கிளாம்பாக்கம் - செங்கை; விம்கோ - மாதவரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரி்க பிரான்ஸ் அரசு நிறுவனம் தேர்வு
நீட்டிப்பு! கிளாம்பாக்கம் - செங்கை; விம்கோ - மாதவரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரி்க பிரான்ஸ் அரசு நிறுவனம் தேர்வு
UPDATED : நவ 15, 2026 03:39 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
சென்னை: சென்னை முதற்கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு; விம்கோநகர் - மாதவரம் அசிஸ்நகர் இடையே மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட உள்ளது. இந்த புதிய நீட்டிப்பு திட்டங்களுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, பிரான்ஸ் நாட்டு நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் தற்போது, 69 கி.மீ., துாரம் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், மூன்று வழித்தடங்களில், 119 கி.மீ., துாரத்திற்கு, 63,246 கோடி ரூபாயில் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதுவரை, 60 சதவீதம் பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், 2028ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் பணிகளை முடிக்க, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை, செங்கல்பட்டு வரை 25 கி.மீ., துாரமும், விம்கோ நகரில் இருந்து மாதவரம் அசிஸ்நகர், 11 கி.மீ., துாரமும் நீட்டிக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, தனியார் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன திட்ட இயக்குனர் அர்ச்சுனன் நம் நாளிதழுக்கு அளித்த பேட்டி:
சென்னையில் இயக்கப்படும் மெட்ரோ ரயில்களில் தற்போது தினமும், 4.20 லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இரண்டாம் மெட்ரோ ரயில் திட்டப்பணிகள் முடியும்போது, பயணியர் எண்ணிக்கை, 15 லட்சமாக உயரும்.
விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு - பட்டாபிராம் உள்ளிட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு, மத்திய அரசின் ஒப்புதல் பெற பேச்சு நடத்து வருகிறது. விரைவில் ஒப்புதலை பெற்று பணிகளை தொடங்குவோம்.
இந்நிலையில், கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு; விம்கோநகர் - மாதவரம் அசிஸ்நகருக்கு மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்க திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டதில், பிரான்ஸ் அரசுக்கு சொந்தமான, 'சிஸ்ட்ரா' என்ற நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதை உறுதி செய்யும் வகையில், விரைவில் அதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படும். அந்நிறுவனம், நான்கு மாதங்களில் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்து வழங்கும்.
புதியதாக அமையவுள்ள மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் மண் பரிசோதனை, மெட்ரோ ரயில் அமைவிடங்கள், நிலம் தேவை, மொத்த செலவு உள்ளிட்ட விபரங்கள் இடம் பெறும்.
மெட்ரோ ரயில் சுரங்கம் பாதையை, 1 கி.மீ., துாரம் அமைக்க, 300 கோடி ரூபாய் செலவாகும்.
அதேபோல், கிளாம்பாக்கம் - செங்கல்பட்டு தடத்தில் ஜி.எஸ்.டி., சாலைக்கு மேல் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் மேம்பாலமும், அதற்கு மேல் மெட்ரோ ரயில் மேம்பால பாதையும் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
தற்போது, சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை பணிகளை மேற்கொள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் முன் வந்துள்ளது. இதற்கான பேச்சும் நடந்து வருகிறது. இந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்க 1 கி.மீ., துாரத்திற்கு, 350 கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும்.
மேற்கண்ட இரண்டு மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கும், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்புக்குப்பின், மத்திய, மாநில அரசுகள் ஒப்புதல் பெற்று, அடுத்தகட்ட பணிகளை மேற்கொள்வோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.