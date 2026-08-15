குப்பை சேகரிப்பில் அலட்சியம் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் சீர்கேடு
குப்பை சேகரிப்பில் அலட்சியம் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் சீர்கேடு
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
திருநீர்மலை: தாம்பரம் மாநகராட்சியில், ஐந்து மண்டலங்களிலும் குப்பை சேகரிக்கும் பணியை, ‘அவர் லேண்ட்’ என்ற நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிறுவனம், முறையாக குப்பை சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபடுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன், இந்நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளை கண்டித்தும், ஊதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், துாய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்த நிலையில், பம்மல் 1வது மண்டலம், திருநீர்மலையில் முறையாக குப்பை எடுப்பதில்லை; மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குப்பை வாகனம் வருகிறது. இதனால், பல தெருக்களில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
இது குறித்து, திருநீர்மலை பகுதி தி.மு.க., செயலர் ஜெயகுமார் கூறியதாவது:
ஒரு வாகனம், 800 வீடுகளுக்கு சென்று குப்பை சேகரிக்க வேண்டும். ஆனால், 300 வீடுகளில் மட்டுமே சேகரிக்கின்றனர். அதேபோல், ஒரு லோடு எடுத்து செல்லும் பணியாளர்கள், அடுத்த லோடு எடுக்க வருவது இல்லை. அதை கொட்டிவிட்டு, அப்படியே வீட்டிற்கு சென்று விடுகின்றனர். கேட்டால், கிடங்கில் கொட்டுவதற்கு நேரம் ஆகிவிட்டது என, சகஜமாக கூறுகின்றனர்.
சமீபகாலமாக, 2 – 3 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் குப்பை வாகனம் வருகிறது. திடீரென ஓட்டுநர்கள் விடுப்பு எடுத்து விட்டாலோ, பழுதானாலோ, அன்று குப்பை சேகரிக்க வாகனங்கள் வருவதே இல்லை. சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் மாற்று ஓட்டுநர்களை ஏற்பாடு செய்வதும், பழுதான வாகனங்களை துரிதமாக சரிசெய்வதும் இல்லை.
சாலையோரம் கிடக்கும் மரக்கழிவுகளை, தற்போது எடுப்பதே இல்லை. கேட்டால் கொட்டுவதற்கு இடம் இல்லை என்கின்றனர். குப்பை சேகரிக்கும் பணி முற்றிலுமாக முடங்கி விட்டது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.