கந்தக்கோட்டம் கோவில் நிர்வாகத்தில் அலட்சியம்: அறங்காவலர் பகீர் புகார்
கந்தக்கோட்டம் கோவில் நிர்வாகத்தில் அலட்சியம்: அறங்காவலர் பகீர் புகார்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:14 PM
சென்னை: சென்னையில் பிரசித்தி பெற்ற கந்தக்கோட்டம் ஸ்ரீ முத்துக்குமாரசுவாமி கோவில் நிர்வாகம், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் சீர்குலைந்துள்ளதாக, கோவில் அறங்காவலர் செந்தில்வேலன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனருக்கு அவர் அளித்துள்ள மனு:
கோவிலின் முதல் தளத்தில் குவிந்துள்ள கழிவுப் பொருட்களால் கூரை பாதிக்கப்பட்டு, கர்ப்பகிரகத்தில் மழைநீர் கசிகிறது. இதுகுறித்து முறையிட்டும் செயல் அலுவலர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
கோவிலின் முதல் தளத்தில் உள்ள கழிப்பறையால் முதியோர் அவதிப்படுகின்றனர். ஆர்.ஓ., எனும் சுத்திகரிப்பு குடிநீர் இயந்திரமும் முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை.
நன்கொடையாளர்கள் வழங்கிய கோவில் நகைகள் மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருட்கள், பல ஆண்டுகளாக மதிப்பீடு செய்யப்படாமல் பெட்டகத்திலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளன. இணை ஆணையர் நீதிமன்றத்தில், கோவில் சொத்து தொடர்பான 78 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. நியாயமற்ற அதிக வாடகை நிர்ணயத்து உள்ளதால் பல வணிகக் கடைகள் ஏலம் போகாமல் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பிரகாரத்தில் தேவையின்றி நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் பக்தர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதுடன், வாகனங்களும் பழுதடைகின்றன. கூடுதல் பொறுப்பில் உள்ள செயல் அலுவலரின் ஒத்துழையாமையால், அறங்காவலர் குழுவின் தீர்மானங்கள் செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளன. இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக கமிஷனர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.