சூதாட்டத்தில் தகராறில் வாலிபர் குத்தி கொலை நேபாளம் தப்பி செல்ல முயன்றவருக்கு சிறை
சூதாட்டத்தில் தகராறில் வாலிபர் குத்தி கொலை நேபாளம் தப்பி செல்ல முயன்றவருக்கு சிறை
UPDATED : அக் 25, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:44 PM
துரைப்பாக்கம்: சூதாட்டியபோது ஏற்பட்ட தகராறில், வாலிபரை குத்தி கொலை செய்து விட்டு, நேபாளம் தப்பி செல்ல முயன்ற நபரை, போலீசார் விஜயவாடாவில் கைது செய்தனர்.
நேபாள நாட்டை சேர்ந்தவர் கணேஷ், 26. சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள விடுதியில் தங்கி, இரும்பு கடையில் பணி புரிந்தார். இவரது மைத்துனர் நவீன், பெருங்குடியில் உள்ள ஒரு ேஹாட்டலில் பணி புரிகிறார்.
கடந்த 23ம் தேதி இரவு, கணேஷ், நவீன், அவரது நண்பர் சவுரவ், 27, ஆகியோர், பணம் வைத்து சீட்டு விளையாடினர்.
இதில் தோற்றுபோன, சவுரவ் மீண்டும் விளையாட 1,000 ரூபாய் கேட்டுள்ளார். கணேஷ், ஏற்கனவே விளையாடி தோற்றுபோன கடன் 2,000 ரூபாயை தரும்படி கேட்டார். இதில் ஏற்பட்ட தகராறில், சவுரவ், கத்தியால் கணேஷின் மார்பில் குத்தினார். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் இறந்தார்.
பின், விபத்து என கூறி அருகில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனைக்கு உடலை துாக்கி சென்றனர். விபத்து இல்லை, கொலை என தெரிந்த மருத்துவர்கள், துரைப்பாக்கம் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
உடனே அங்கிருந்து தப்பிய சவுரவ், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் சென்று, லக்னோ நோக்கி புறப்பட்ட ரயிலில் ஏறி, நேபாளம் செல்ல முயன்றார்.
இதை அறிந்த போலீசார், விஜயவாடா ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ரயில் விஜயவாடா சென்றதும், அங்குள்ள போலீசாரால் சவுரவ் கைது செய்யப்பட்டார். நேற்று, சென்னை கொண்டு வந்த அவரை, ஆலந்துார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நவ., 6ம் தேதி வரை காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. சவுரவ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.