ஆவடி மாநகராட்சியின் புது கமிஷனர் பொறுப்பேற்பு

UPDATED : அக் 12, 2026 06:58 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:36 PM
ஆவடி: ஆவடி மாநகராட்சி புதிய கமிஷனராக அம்பிகா ஜெயின் நேற்று பொறுப்பேற்று கொண்டார்.
ஆவடி மாநகராட்சி கமிஷனராக பணியாற்றிய சரண்யா, தாம்பரம் மாநகராட்சி கமிஷனராக மாற்றப்பட்டார்.
இதையடுத்து, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் சப் – கலெக்டராக பணியாற்றி வந்த அம்பிகா ஜெயின், ஆவடி மாநகராட்சி கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர், நேற்று காலை ஆவடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
சிறு வயது முதல் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பயின்ற அம்பிகா ஜெயின், 2021ம் ஆண்டு யு.பி.எஸ்.சி., சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் 128வது இடம் பெற்று ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரியாக தேர்வானார்.
ஆனால், தன் கனவை அடைய மீண்டும் 2022ம் ஆண்டு யு.பி.எஸ்.சி, தேர்வு எழுதி 69வது இடத்தை பெற்று, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியாக தேர்வானார்.