ஓ.எம்.ஆர்., - இ.சி.ஆர்., சாலைகளை இணைக்க புதிய சாலை!
ஓ.எம்.ஆர்., - இ.சி.ஆர்., சாலைகளை இணைக்க புதிய சாலை!
UPDATED : அக் 27, 2026 09:49 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:00 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 09:49 PM ADDED : அக் 27, 2026 06:00 PM
சென்னை: சென்னையில் பழைய மாமல்லபுரம் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலையை இணைக்கும் புதிய சாலையை, மாநில நெடுஞ்சாலை துறை அமைக்க உள்ளது. இதற்காக, சோழிங்கநல்லுார் -- கோவளம் இடையே இணைப்பு சாலை அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, 'டெண்டர்' வெளியிட்டுள்ளது.
தென்சென்னையில் ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் இ.சி.ஆர்., சாலைகளை இணைக்கும், கூடுதல் கிழக்கு -- மேற்கு இணைப்பு சாலைகள் அமைக்க விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் என, தமிழக அரசு சட்டசபையில் அறிவித்தது.
இதையடுத்து, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான டெண்டரை, மாநில நெடுஞ்சாலை துறை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநில நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் இ.சி.ஆர்., சாலைகளை இணைக்கும் புதிய சாலை குறித்து, 14.20 லட்சம் ரூபாயில் திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசனை நிறுவனம், மூன்று மாதங்களுக்குள் ஆய்வை முடிக்க வேண்டும்.
இதற்காக, மூன்று மாற்று வழித்தடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, போக்குவரத்து வசதி மற்றும் நடைமுறை சாத்தியக்கூறுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான வழித்தடம் பரிந்துரைக்கப்படும்.
புதிய சாலையின் மொத்த நீளம், இறுதி வழித்தடம், கட்டுமானச் செலவு மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டிய அளவு உள்ளிட்ட விபரங்கள் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் ஆய்வுக்கு பின்னரே இவை இறுதி செய்யப்படும்.
ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் இ.சி.ஆர்., சாலைகளுக்கு இடையே நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசல், வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, பயணியரின் பயண முறைகள் ஆகியவை ஆய்வு செய்யப்படும்.
இதன் வாயிலாக, புதிய இணைப்பு சாலை அமைக்கப்பட்டால், எந்த பகுதிகளில் போக்குவரத்து மேம்படும் என்பது கணக்கிடப்படும்.
மேலும், மழைநீர் வடிகால் வசதி, மண்ணின் தன்மை, சந்திப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டிய தேவை, மேம்பாலங்கள் அல்லது சாலை நிலை உயர்த்தும் கட்டமைப்புகள் மற்றும் அணுகுசாலைகள் அமைப்பது குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்.
அதேபோல், சாலை பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய்கள், மின்சார கேபிள்கள், தொலைதொடர்பு கட்டமைப்புகள் உள்ளிட்ட நிலத்தடி சேவைகளை கண்டறிந்து, அவற்றை மாற்றியமைக்க வேண்டிய தேவை குறித்தும் அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
இந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் பரிந்துரைக்கப்படும் வழித்தடம், பொறியியல் வடிவமைப்பு, திட்ட மதிப்பீடு, நிலம் கையகப்படுத்தும் திட்டம் உள்ளிட்ட விபரங்களுடன் விரிவான திட்ட அறிக்கை இடம் பெறும்.
அதன்பின், இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்து, தமிழக அரசு முடிவு செய்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.