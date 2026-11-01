புறநகர் மின்சார ரயில் புதிய அட்டவணை வெளியீடு

ADDED : அக் 30, 2026 09:58 PM
சென்னை: மின்சார ரயில்களுக்கான புதிய கால அட்டவணை நாளை முதல் அமலாகிறது.
தெற்கு ரயில்வே சென்னை ரயில் கோட்டம் சார்பில், சென்னை – தாம்பரம் – செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி ஆகிய வழித்தடங்களில் தினமும், 600க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன. ஆண்டுதோறும் பயணியர் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் செய்வது, கூடுதல் சேவை அதிகரிப்பு உள்ளிட்டவை கொண்டு புதிய காலஅட்டவணை வெளியிடப்படுகின்றன. அந்த வகையில், புறநகர் மின்சார ரயில்களுக்கான புதிய கால அட்டவணையை சென்னை ரயில் கோட்டம் நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய கால அட்டவணை நாளை முதல் அமலாகும் என அறிவித்துள்ளது.
★ திருவள்ளூரில் – சென்ட்ரல் தடத்தில் புதிய மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூரில் இருந்து 12:25 மணிக்குப் புறப்பட்டு மதியம் 13:45 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும்
சேவை நீட்டிப்பு:
★ சென்ட்ரல் – பட்டாபிராம் காலை 7:10 மணி ரயில் நாளை முதல் திருவள்ளூர் வரை இயக்கப்படும்
★ பட்டாபிராம் – சென்ட்ரல் காலை 8:45 மணி ரயில் நாளை முதல் திருவள்ளூரில் இருந்து இயக்கப்படும்
★ சென்ட்ரல் – திருவள்ளூர் மதியம் 2:00 மணி ரயில் நாளை முதல் கடம்பத்துார் வரை செல்லும்
★ திருவள்ளூர் – சென்ட்ரல் மாலை 3:35 மணி ரயில் நாளை முதல் கடம்பத்துாரில் இருந்து இயக்கப்படும்
மாற்றம்:
★ சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்பட்டு அரக்கோணம் செல்லும் விரைவு மின்சார ரயில், இனி அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று செல்லும்
★ சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு 7:45 மணிக்கு புறப்பட்டு அரக்கோணம் செல்லும் மின்சார ரயில் இனி விரைவு மின்சார ரயிலாக இயக்கப்படும்