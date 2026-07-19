﻿ செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:49 AM
எ ழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை வெளியே, நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டிக்கடை, தள்ளுவண்டி கடைகளை, மாநகராட்சி ஊழியர்கள் நேற்று அகற்றினர்.
ஆ வடி மிட்டனமல்லி, சி.டி.எச்., சாலை, பட்டாபிராம் உள்ளிட்ட 20 இடங்களில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் மற்றும் சுவரொட்டிகள் நேற்று அகற்றப்பட்டன.
பி. எஸ்.என்.எல்., சென்னை தொலைபேசி பிரிவு புதிய தலைமை பொது மேலாளராக சுதாகர ராவ் நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இதற்கு முன், பி.எஸ்.என்.எல்., தமிழக வட்டத்தின் விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு முதன்மை மேலாளராக பணியாற்றினார்.
'தெ ன்சென்னை மொபைல் ரீட்டெய்லர்ஸ் அசோசியேஷன்' மற்றும் டாக்டர் அகர்வால் கண் மருத்துவமனை இணைந்து, வரும் 21-ம் தேதி மேடவாக்கம் சமூக நலக்கூடத்தில், இலவச கண் பரிசோதனை முகாமை நடத்துகின்றன. 98849 92275 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம்.