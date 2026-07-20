/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ புது பெயருக்கு புரட்சி பாரதம் எதிர்ப்பு மனு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:05 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
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த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின், 'ஆதிதிராவிட நலத்துறை' என்ற பெயரை, சமூக நீதித்துறை என, மாற்றி அரசாணை வெளியிட்டது.
இப்பெயர் மாற்றத்தால், அரசின் சலுகைகள் கிடைக்காமல் போய்விடும்; பழையபடி 'ஆதிதிராவிட நலத்துறை' என்ற பெயரே வைக்க வேண்டும் என, புரட்சி பாரதம் கட்சி சார்பில், அக்கட்சியின் மாநில செயலர் காமராஜ் தலைமையில், சென்னை மாவட்ட செயலர்கள், சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலனிடம், மனு அளித்தனர்.