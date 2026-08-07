/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பட்டினத்தார் குருபூஜை :பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:14 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
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திருவொற்றியூர் குப்பம் பகுதியில் உள்ள பட்டினத்தார் கோவிலில், ஜூலை 29 குருபூஜை நடந்தது.
தியாகராஜ சுவாமி உடனுறை வடிவுடையம்மன் கோவில் இருந்து, தேவார திருமுறைகளை பல்லக்கில் ஊர்வலமாக வந்து, பட்டினத்தார் கோவிலை வந்தடைந்தது. இரவு உத்சவர் பட்டினத்தடிகள், சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் பல்லக்கில் எழுந்தருளி, நான்கு மாட வீதிகளில் உலா வந்தார்.
மூன்று நாட்கள் நடந்த, பட்டினத்தார் குருபூஜை விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.