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﻿ செய்திகள் சில வரிகளில்

﻿ செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : ஆக 09, 2026 12:42 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 12:42 AM

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ம க்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரகத்தில், 'தாம்பரம் வாட்ஸாப்' என்ற பெயரில், செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த, 'வாட்ஸாப் சாட்பாட்' சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள், 93442 22100 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணிற்கு, 'hi' என்று செய்தி அனுப்பியும், அதிகாரப்பூர்வ, கியூ.ஆர்., குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தும் இந்த சேவையை பயன்படுத்தலாம்.

செ ன்னையில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த, பார்த்திபன், சரவணன் உட்பட, ஐந்து இன்ஸ்பெக்டர்கள் நேற்று இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

தி ருவொற்றியூர், எல்லையம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன், 63, ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஆர்.எஸ்., அதிகாரி. தமிழக மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தன் வீட்டில், ஜூலை 27 முதல் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார்.

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