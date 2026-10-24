செய்திகள் சில வரிகளில்

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ADDED : அக் 13, 2026 09:06 PM
* தாம்பரம் மாநகராட்சியில், தெருநாய்கள் தொல்லையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், ‘சகவாழ்வு தாம்பரம்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ், கடந்த ஆக., 8 முதல் செப்., 12ம் தேதி வரை, 41,485 நாய்களுக்கு, வெறிநோய் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
* தாம்பரம் மாநகராட்சி, குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் பகுதிகளில், சாலைகளில் போக்குவரத்து மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த மாடுகளை, மாநகரட்சி சுகாதாரத் துறையினர் நேற்று பிடித்தனர்.
இதில், 13 மாடுகள் பிடிக்கப்பட்டன. இதில், ஏழு மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு தலா 2 ஆயிரம் ரூபாய் என, 14 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. ஆறு மாடுகள், வாலாஜாபாத் அருகேயுள்ள கோசாலை என அழைக்கப்படும் மாடுகள் பராமரிப்பு கொட்டகைக்கு அனுப்பப்பட்டன.
* தாம்பரம் மாநகர கிளை ஓய்வூதியர்கள் சங்க கூட்டம், குரோம்பேட்டை, சங்க அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்தில், ஓய்வூதியர்கள் மருத்துவ காப்பீடு அடையாள அட்டை பெறுவதில் உள்ள குறைபாடுகளை தீர்ப்பது, குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதில் நிலவும் சிக்கல்களை தீர்த்து தகுதியானவர்களுக்கு எளிதாக குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
* சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில், நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் செல்லும் வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் அபராதம் விதித்து வருகின்றனர். மேலும் விதிமுறையின் படி நம்பர் பிளேட் வாகனத்தில் பொருத்த வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், எழும்பூர் ருக்மணி லட்சுமிபதி சாலையில் நோ–பார்க்கிங்கில் நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார், அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
* அஞ்சல் துறை சார்பில் வாடிக்கையாளர் குறைதீர் முகாம், வரும் 27ம் தேதி தி.நகரில் உள்ள அஞ்சலக முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில், காலை 11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. முகாமில் அஞ்சல் துறை சார்ந்த தயாரிப்புகள், சேவைகள் குறித்த தனிப்பட்டக் குறைகள் விசாரிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்படும். அதற்கு முன், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் புகார்களை சாதாரண அல்லது விரைவு தபால் வாயிலாக அஞ்சலக முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், சென்னை நகர தெற்கு கோட்டம் என்ற முகவரிக்கு வரும், 22ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என, அஞ்சல் துறை அறிவித்துள்ளது.