செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 06:06 PM
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சாலை மதிக்காமல் சென்ற வாகன ஓட்டிகள், நிலுவையில் வைத்துள்ள போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதங்களை செலுத்துவதற்காக, சென்னையில் 15 இடங்களில், சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
இதில் செப்., 21 நேற்று வரை 2.01 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகன ஓட்டிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று ஒவ்வொரு மாதமும், 1 முதல் 10ம் தேதி வரை சிறப்பு மையங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என, போக்குவரத்து கூடுதல் கமிஷனர் சாமூண்டீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.