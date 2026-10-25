செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
விருகம்பாக்கம், மதுரவாயல், சேத்துப்பட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், சைபர் கிரைம் போலீசார் நேற்று, விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தினர். இதில், ‘ஆன்லைன்’ முதலீட்டு மோசடி, இணையவழி மோசடி, டிஜிட்டல் கைது, கடன் செயலி மோசடி உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது. நுாற்றுக்கணக்கான குடும்பத்தினர் பங்கேற்றனர்.
சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்தில், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் சார்பில் துாய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, நேற்று நடந்தது. நிலைய வளாகத்தில் எச்சில் துப்புதல், நடைபாதை மற்றும் தண்டவாளங்களில் குப்பை வீசுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்; தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகள், எரிபொருட்களை ரயில்களில் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
புயல், கனமழையின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து, பேரிடர் மீட்புக் குழு சார்பில் தன்னார்வலர்கள், பொதுமக்களுக்கு, அடையாறில் நேற்று, பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. மேலும், காயம், மாரடைப்பு, வலிப்பு போன்ற அவசரநிலைகளில் முதலுதவி அளிப்பது குறித்து செயல்முறைப் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டது.
சென்னை போலீஸ் கமிஷனரகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், காவல் நிலையங்களில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக, காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் ஆளிநர்கள் என, 20 பேரை, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ், நேற்று நேரில் அழைத்து பாராட்டி, சான்றிதழ் வழங்கினார்.