செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 02, 2026 06:54 PM
சென்னை கலெக்டர் அலுவலகத்தில், நேற்று மக்கள் குறைதீர் முகாமில், ‘ஹூண்டாய் மொபிஸ்’ நிறுவனத்தின் சி.எஸ்.ஆர்., நிதியில், 14.70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று சக்கர வாகனங்கள், 14 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. கடந்த மாதம் 31ம் தேதி நடந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தேர்வான ஒன்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, தற்காலிக பணி நியமன ஆணைகளை, கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் வழங்கினார். தொடர்ந்து, வீட்டுமனை பட்டா, பட்டா மாறுதல், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தொடர்பாக, 91 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயல், ஆந்திராவில் கரையை கடக்க உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், சென்னையில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து வருகிறது. மெரினா கடலில் அலையின் சீற்றம் அதிகரித்ததால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடற்கரைக்கு வந்த பொதுமக்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர். கடற்கரை நேற்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.