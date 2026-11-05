/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/செய்திகள் சில வரிகளில்
ADDED : நவ 04, 2026 01:42 AM
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சென்னை மெட்ரோ ரயில் டிக்கெட் வழங்கும் சர்வரில், நேற்று மாலை, 6:30 மணியளவில், திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, ‘ஆன்லைன்’ மற்றும் கவுன்ட்டர்களில், டிக்கெட் வழங்கும் சேவை முடங்கியது. ஏற்கனவே அச்சடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த, காகித டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த பாதிப்பு, 25 நிமிடங்கள் நீடித்ததால் பயணியர் அவதிப்பட்டனர்.
சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,வில், நிர்வாக நடைமுறைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய, கால்நடைத் துறை செயலர் அனுஜார்ஜ் நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.
இவர், சி.எம்.டி.ஏ.,வில் நாளை ஆய்வு செய்ய உள்ளார். இதனால், அனைத்து கோப்புகளையும் தயார் நிலையில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.