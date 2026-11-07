செய்திகள் சில வரிகளில்

UPDATED : நவ 04, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:30 PM
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து, இந்திய கம்யூ., மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சிகள் சார்பில், சென்னையில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன. மயிலாப்பூர், வண்ணாரப்பேட்டை, எண்ணுார் என பல்வேறு இடங்களில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து, மத்திய - மாநில அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
சோழிங்கநல்லுார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வும், புறநகர் மாவட்ட செயலருமான சரவணன் தலைமையில், புழுதிவாக்கம் 186வது மேற்கு வட்டம் சார்பில், 500 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புழுதிவாக்கத்தில் நடந்தது. இதில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பட்டாசு பெட்டி, சேலை, இனிப்பு மற்றும் பிரியாணி பொட்டலங்களை எம்.எல்.ஏ., வழங்கி தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார். கட்சி நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு:
வரும் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னை காவல் துறையில் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகள், பட்டாசுகள், பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கவும், ஒரே மாதிரியான ஆடைகள் அணியவும் அனுமதிக்கப்படும்.
இந்நிலையில், காவல் துறையினர் யாரிடமும் பரிசுப் பொருட்கள் வாங்கவோ, வழங்கவோ கூடாது என்றும், ஒரே மாதிரியான ஆடைகள் அணியக்கூடாது என்றும் போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.