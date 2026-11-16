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செய்திகள் சில வரிகளில்

செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 15, 2026 07:10 PM

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ADDED : நவ 15, 2026 07:10 PM

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சென்னை மாநகர போலீஸ், சைபர் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் உஷாராணி தலைமையிலான போலீசார், இரண்டாவது நாளாக நேற்று, திருவான்மியூர் கிழக்கு காமராஜர் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், ‘ஆன்லைன்’ பண மோசடியில் சிக்காமல் இருப்பது குறித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

‘பேஸ்புக்’ உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை கையாளும் விதம், அதில் வரும் விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்காமல் இருப்பது பற்றியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

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