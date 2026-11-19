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ADDED : நவ 18, 2026 07:45 PM
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ஆதம்பாக்கம்: ஆதம்பாக்கம், இ.பி.காலனி, அம்பேத்கர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தனிப்படை போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், குற்ற வழக்குகளில் தலைமறைவாக இருந்த ஆதம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சூர்யா, 27, அஜய், 27, விக்னேஷ், 19, ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
390 வாகனங்களை சோதனையிட்டு, சந்தேகத்திற்கிடமான 32 வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், 35 பேரை பிடித்து விசாரித்ததில் 21 பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட சூர்யா மீது 43 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.