ADDED : நவ 21, 2026 06:49 PM
* சட்டம் – ஒழுங்கு பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து சீரமைப்பு மற்றும் இரவு நேர ரோந்து என பல பணிகளில், ோலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் ஏற்படும் பணிச்சுமையால், மன அழுத்தம் குறைந்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள, ஆவடி ஓ.சி.எப்., மைதானத்தில், 300 போலீசாருக்கு யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சி கற்று தரும் நிகழ்ச்சி, நேற்று நடந்தது.
* ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராம் அரசு பள்ளி, திருமுல்லைவாயில் ‘முதல்வர்’ படைப்பகம், கன்னிகாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பருத்திப்பட்டு அறிவுசார் மையம் மற்றும் பாலாஜி நகர் பூங்கா என, ஐந்து இடங்களில் மழைநீர் சேமிப்பு குறித்து சிறப்பு முகாம்கள் நேற்று நடந்தன. முகாம்களில் மாணவ – மாணவியர் உட்பட, 300க்கும் மேற்பட்டோரிடம், மழைநீரை சேமிப்பதன் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
*ரோட்டரி கிளப் நங்கநல்லுார் சார்பில், நங்கநல்லுார் சுதந்திர தின பூங்காவில், 17 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட வலை பின்னல் தொட்டி, நேற்று நிறுவப்பட்டது. இதன் வாயிலாக பாட்டில் உள்ளிட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சேகரித்து, மறுசுழற்சி முறையில் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. சென்னையில் 80 இடங்களில் இதுபோல் தொட்டி நிறுவப்பட்டுள்ளது.