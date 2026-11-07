நங்கநல்லுாரில் சேவையாற்றிய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் நித்யா
நங்கநல்லுாரில் சேவையாற்றிய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் நித்யா
UPDATED : நவ 05, 2026 10:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:16 PM
சென்னை: அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் மேயராக வெற்றி பெற்றுள்ள நித்யா ராமன், 45, சென்னை நகருக்கு சேவையாற்றி பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில், சமீபத்தில் நடந்த இடைக்காலத் தேர்தலில், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் தற்போதைய மேயர் கரேன் பாஸை எதிர்த்து, தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நித்யா ராமன் போட்டியிட்டார். இதில் அவர், வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற்றுள்ளார்.
இந்தியாவை பூர்விமாக கொண்ட இவர், அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன், தன் 23வது வயதில் சென்னையில், ‘டிரான்ஸ்பரண்ட் சென்னை’ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை நிறுவினார். சென்னை நகரில் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதே, இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம்.
அந்நிறுவனம், 2000 – -10ம் ஆண்டுகள் வரை, சாலை, நடைபாதை உள்ளிட்ட நகரை திட்டமிடுதல், அவற்றுக்கான வரைபடங்களை முறையாக உருவாக்குதல், வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மற்றும் நகர்ப்புற நிர்வாகத்திற்கான தரவுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி உள்ளது.
நங்கநல்லுார் நலச்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மூத்த தலைவர் ராமராவ் போன்ற செயற்பாட்டாளர்களுடன் இணைந்து, நித்யா ராமனும், அவரது குழுவினரும் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது, தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
நித்யாராமன், கேரள மாநிலத்தில் தமிழ் பிராமண குடும்பத்தில், 1981ல் பிறந்தார். அவரது 6 வயதில் குடும்பத்துடன் அமெரிக்காவிற்கு இடம்பெயர்ந்தார். ஹார்வர்டு பல்கலையில் இளங்கலைப் பட்டமும், எம்.சி.பி., கல்வி நிறுவனத்தில் நகர்ப்புற திட்டமிடலில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.