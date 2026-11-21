மீன்கள் இறக்க ரசாயனம் காரணம் இல்லை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிக்கை
மீன்கள் இறக்க ரசாயனம் காரணம் இல்லை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:14 PM
சென்னை: ‘சென்னை எண்ணுார் கொசஸ்தலை ஆற்றில் மீண்கள் கொத்து கொத்தாக இறந்த இடத்தில் ஆலை ரசாயன கழிவுகள் கலந்ததற்கான ஆதாரம் இல்லை’ என, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தெரிவித்தது.
எண்ணுார் கொசஸ்தலை ஆற்றில், கடந்த ஆக., 16ல் திடீரென மீன்கள் கொத்து கொத்தாக இறந்து கரை ஒதுங்கின. ஆலை கழிவுகள் கலந்ததே இதற்கு காரணம் என்று மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது தொடர்பாக நாளிதழ்களில் வெளியான செய்தி அடிப்படையில், தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிந்து விசாரித்தது.
இதில் விரிவான ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது.
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தாக்கல் செய்த அறிக்கை:
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பகீங்காம் கால்வாய், எண்ணுார் முகத்துவாரம், கொசஸ்தலை ஆறு ஆகிய இடங்களில் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. இறந்த மீன்கள் தொடர்பாகவும் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகங்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டன.
இத்துடன் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வில், எண்ணுார், மணலி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதனால், குடியிருப்புகளில் இருந்து, பகீங்காம் கால்வாயில், 44 இடங்களில் கழிவு நீர் கலப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு கழிவு நீர் கலப்பதால், நீரில் ஆக்சிஜன் அளவு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. மீன்கள் போன்ற உயிரினங்கள் உயிர்வாழ முடியாத அளவுக்கு பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்தது.
மேலும், இங்கு ஆலைகளின் ரசாயன மற்றும் உலோக கழிவுகள் கலந்ததற்கான எவ்வித ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை. கழிவு நீர் கலப்பால் ஏற்பட்ட பாதிப்பே, கொத்து கொத்தாக மீன்கள் இறக்க காரணமாக இருக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.