கோவில் குளம் சீரமைக்க நிதி இல்லை அறநிலைய துறை பதிலால் அதிர்ச்சி
கோவில் குளம் சீரமைக்க நிதி இல்லை அறநிலைய துறை பதிலால் அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 30, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:16 PM
சென்னை: பிரசித்தி பெற்ற வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் குளத்தை சீரமைக்கும் பணி காலதாமதமாவது குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி அளித்த பதில், மனுதாரருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் வட்டம், கடப்பேரியைச் சேர்ந்த நரேஷ்குமார், வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் குளத்தின் திருப்பணிகள் உரிய காலத்தில் தொடங்காமல் காலதாமதமாவது குறித்து, இரு மாதங்களுக்கு முன் முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்தார்.
இதன் அடிப்படையில், அறநிலையத்துறை காஞ்சிபுரம் மண்டல இணை ஆணையருக்கு, கடப்பேரி வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலர் செல்வகுமார் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார்.
அதில், கோவிலில் போதிய நிதி வசதி இல்லாததால், ஆணையரிடம் நிதி கோரப்பட்டுள்ளதாகவும், நிதி கிடைத்ததும் குளத்தின் திருப்பணிகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், தற்போது இந்த விவகாரம் நடவடிக்கையில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவில் குளத்தின் திருப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டிய அறநிலையத்துறை, போதிய நிதி வசதி இல்லை எனக் காரணம் தெரிவித்திருப்பது மனுதாரருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவில் திருப்பணிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு எப்போது கிடைக்கும், குளம் எப்போது சீரமைக்கப்படும், 15 ஆண்டுகளாக நடைபெறாத பங்குனி உத்திர தெப்ப உத்சவம் எப்போது நடத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் பொதுமக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.