அம்மா உணவகத்தில் கிரைண்டர் கிடையாது: மணலி மண்டல கூட்டத்தில் காரசார விவாதம்
அம்மா உணவகத்தில் கிரைண்டர் கிடையாது: மணலி மண்டல கூட்டத்தில் காரசார விவாதம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:22 PM
மணலி: 'அம்மா உணவகங்களில், கிரைண்டர் இல்லாததால், வெளியில் பணம் கொடுத்து இட்லி மாவு அரைக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. நிதியே இல்லாமல் கூட்டம் எதற்கு நடத்தப்படுகிறது' என, மணலி மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் காரசாரமாக பேசினர்.
மணலி மண்டல கூட்டம், தி.மு.க., மண்டல குழு தலைவர் ஆறுமுகம் தலைமையில் இன்று (நவ.,18) நடந்தது. மண்டல அலுவலர் அரவிந்தன், செயற்பொறியாளர் தேவேந்திரன் மற்றும் கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர்.
கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
ராஜேந்திரன், 16 வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் :
சடையங்குப்பத்திற்கு சமுதாய கூடம் தேவை. ஆண்டார்குப்பம் - பெரிய ஈச்சங்குழி சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
சடையங்குப்பம் - ஜோதி நகர் இணைப்பு சாலை பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். பர்மா நகர் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க வேண்டும்.
ஜெய்சங்கர், 17 வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் :
கொசப்பூர் - தீயம்பாக்கம் இணைப்பு சாலையை சீரமைக்க வேண்டும். அம்மா உணவகத்தில் கிரைண்டர் இல்லாததால், ஊழியர்கள் வெளியே பணம் கொடுத்து, இட்லி மாவு அரைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது.
ஸ்ரீ தரன், 18 வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் :
மழைக்காலங்களில் சேதமாகும் சாலையை உடனடியாக செப்பனிட வேண்டும். பல தெருக்களில், கால்வாய்கள் சரிவர துார்வாராமல் துார்ந்து போயுள்ளது.
நிதியே இல்லாமல் இந்த கூட்டம் எதற்கு; தன்னை தானே ஏமாற்றிக் கொள்வது போல் உள்ளது. இப்படியே போனால், மக்கள் பிரச்னையை தீர்ப்பது எப்படி?
ராஜேஷ்சேகர், 21 வது வார்டு கவுன்சிலர் :
பட்டா நிலங்களில் மின்கம்பம் அமைப்பதால், குடியிருப்பு வாசிகள் சிரமப்படுகின்றனர். துாய்மை பணியாளர்கள், பேட்டரி வாகனங்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.
விடுப்பட்ட, வடிகால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். மணலி பேருந்து நிலையம் எப்போது, பயன்பாட்டிற்கு வரும்.
ஆறுமுகம், தி.மு.க., மண்டல குழு தலைவர்:
சந்தானகிருஷ்ணன் சாலையில், குப்பை அகற்றாமல் துார்நாற்றம் வீசுகிறது. பட்டாசு கழிவுகளும் அகற்றவில்லை. தெருவிளக்குகள் சரியாக ஒளிர்வதில்லை. பலராமன் தெரு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில், பலவீனமான மின்கம்பங்களை மாற்ற நடவடிக்கை இல்லை.
கொசு மருந்து சரியாக அடிக்காததால், டெங்கு பாதிப்பு உள்ளது. ஆறுமாதமாக எந்த பணிகளும் நடக்கவில்லை. அதிகாரிகள் வேலை செய்ய தயாராக உள்ளனர். ஆனால், நிதி இல்லாததால், என் வார்டில் ஒரு தீர்மானம் கூட வைக்கவில்லை.
இவ்வாறு பேசினர்.
புதுநாப்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளிக்கு, 2.6 கோடி ரூபாய் செலவில், ஆறு வகுப்பறைகள், 16 வது வார்டில், மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில், புதிய ஆரம்ப மருத்துவமனை, 3.94 கோடி ரூபாயில் நான்கு இடங்களில் பூங்கா அமைத்தல் உட்பட, 50 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.