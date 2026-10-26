விமான நிலையத்தில் 5-வது முனையம் புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்தப்படாது: தமிழக அரசு விளக்கம்
விமான நிலையத்தில் 5-வது முனையம் புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்தப்படாது: தமிழக அரசு விளக்கம்
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:44 PM
சென்னை: சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்காக மணப்பாக்கம், கொளப்பாக்கம், கவுல்பஜார் பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருவதாக செய்தி வெளியானது.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பு தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை. கடந்த 2007 மற்றும் 2014-ம் ஆண்டுகளில் பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணைகளின் அடிப்படையிலேயே, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் 97 சதவீத நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு, விமான நிலையங்கள் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலத்திலேயே, ஐந்தா-வது முனையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விமான நிலையங்கள் ஆணையம் கோரியுள்ள சாலை இணைப்புக்கான அனுமதி அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. இதற்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்தப்படாது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.