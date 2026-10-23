கோர்ட் உத்தரவை செயல்படுத்தாதது ஏன்? காஞ்சிபுரம் எஸ்.பி., ஆஜராக உத்தரவு
கோர்ட் உத்தரவை செயல்படுத்தாதது ஏன்? காஞ்சிபுரம் எஸ்.பி., ஆஜராக உத்தரவு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
சென்னை: நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்த தவறியதால், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி., நேரில் ஆஜராகும்படி, தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் சென்னை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஜி.ஆர்.பாலாஜி சில்க்ஸ் என்ற நிறுவனம், சினிமா பைனான்சியர் முகன்சந்த் ககன் போத்ரா என்பவரிடம், 2.50 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றிருந்தது. கடன் தொகையை வழங்காததால், ஜி.ஆர்.பாலாஜி சில்க்ஸ் நிறுவனத்தை, ‘திவால்’ ஆனதாக அறிவிக்கக்கோரி, முகன்சந்த் ககன் போத்ரா, தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் சென்னை அமர்வில், 2024ல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் ஜோதிகுமார் திரிபாதி, ரவிசந்திரன் ராமசாமி அடங்கிய அமர்வு, ஜி.ஆர்.பாலாஜி சில்க்ஸ் நிர்வாக இயக்குநர் ரவி, இயக்குநர்கள் ஜெயஸ்ரீ சீனிவாசன், சீனிவாசன் ஆகியோருக்கு, ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்பியது. விசாரணைக்கு, தொடர்ந்து அனைவரும் ஆஜராகவில்லை.
இதையடுத்து, அனைவருக்கும் எதிராக, பிணையில் வெளிவரக்கூடிய, ‘வாரன்ட்’ பிறப்பிக்கப்பட்டது.
கடந்த விசாரணையில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஜி.ஆர்.பாலாஜி சில்க்ஸ் இயக்குநர்களை, நீதிமன்றத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி., ஆஜர்படுத்தவில்லை.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் சென்னை அமர்வு, அடுத்த விசாரணையின்போது, இயக்குநர்களை நேரில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டது.
மேலும், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை செயல்படுத்தாதது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி., அடுத்த விசாரணையின்போது நேரில் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தொடர்பாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட எஸ்.பி., உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதை, டி.ஜி.பி., உறுதி செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்த தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள், வழக்கு விசாரணையை நவ., 13ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.