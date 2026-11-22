/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சொத்து வரி செலுத்தாத 30,891 பேருக்கு ‘நோட்டீஸ்’
UPDATED : நவ 21, 2026 09:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:08 PM
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ஆவடி: குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு, கட்டடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பதை தவிர்க்க, உடனே சொத்து வரி செலுத்த வேண்டும் என, 30,891 பேருக்கு, ஆவடி மாநகராட்சி ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி வருகிறது.
ஆவடி மாநகராட்சியில் 4.57 கோடி ரூபாய் சொத்து வரியை செலுத்தாமல், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் வைத்துள்ள, 56 கட்டடங்களின் பெயர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் 48 வார்டுகளில் 16.31 கோடி ரூபாய் வரி பாக்கி வைத்துள்ள 30,891 பேரின் பட்டியலும் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கட்டடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பது, குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை தவிர்க்க, உடனே வரி பாக்கி செலுத்தக்கோரி, கட்டடங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு, ஆவடி மாநகராட்சி ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கி வருகிறது.