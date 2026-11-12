சென்னையில் உள்ள வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 29.14 லட்சம் பேர்! கூடுதலாக 21,403 பேருடன் வரைவு பட்டியல் வெளியீடு
சென்னையில் உள்ள வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 29.14 லட்சம் பேர்! கூடுதலாக 21,403 பேருடன் வரைவு பட்டியல் வெளியீடு
ADDED : நவ 12, 2026 08:51 PM
சென்னை: சென்னை மாவட்டத்தின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், 29 லட்சத்து, 14,908 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். நேற்று வெளியான பட்டியலில், கடந்த முறையைவிட கூடுதலாக, 21,403 பேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க, நவ., 21, 22, 29ம் தேதிகள் என, மூன்று நாட்கள் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள, 16 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி கமிஷனருமான சமீரன் நேற்று வெளியிட்டார்.
வரும் 2027 ஜன., 1ம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் செய்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன் வெளியிடப் பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, கமிஷனர் சமீரன் கூறியதாவது:
சென்னை மாவட்டத்தில், 4,071 ஓட்டுச்சாவடிகள் உள்ளன. வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், 29 லட்சத்து, 14,908 வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதில், 14 லட்சத்து, 4,968 ஆண் வாக்காளர்கள்; 15 லட்சத்து, 9,040 பெண்கள் வாக்காளர்கள்; 900 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அதிகபட்சமாக பெரம்பூர் தொகுதியில், இரண்டு லட்சத்து, 28,139 பேர்; குறைந்த பட்சமாக ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில், ஒரு லட்சத்து, 58,890 பேர், வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி 2027 ஜன., 1ம் தேதி தகுதி நாளாக உள்ளது. எனவே, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, திருத்தம் செய்ய டிச., 11ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்காக, சென்னை மாவட்ட ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், நவ., 21, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை சிறப்பு முகாம் நடைபெறும்.
இதுவரை வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறாத தகுதியுடைய வாக்காளர்கள், 18 வயதை நிறைவடைவோர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வரும் ஜன., 4ம் தேதி வெளியிடப்படும்.
இதற்குல முன் வாக்காளர் பட்டியலில், 28 லட்சத்து, 93,505 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், 21,403 பேர் கூடுதலாக சேர்க்கப் பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.