குடிநீர் வாரிய இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு சீரமைத்து ‘பார்க்கிங்’காக மாற்றிய அவலம்: தடுக்காவிட்டால் வாடகை வசூலிக்கும் நிலை உருவாக வாய்ப்பு
குடிநீர் வாரிய இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு சீரமைத்து ‘பார்க்கிங்’காக மாற்றிய அவலம்: தடுக்காவிட்டால் வாடகை வசூலிக்கும் நிலை உருவாக வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
ஐ.சி.எப்.: பராமரிப்பின்றி செடி, கொடிகள் வளர்ந்த குடிநீர் வாரியத்துக்கு சொந்தமான காலி இடத்தை, தனியார் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக மாற்றியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
அண்ணா நகர் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட வில்லிவாக்கம், ஐ.சி.எப்., அண்ணா நகர், அயனாவரம், கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக நியூ ஆவடி சாலை உள்ளது.
இச்சாலையில், வில்லிவாக்கத்தில் இருந்து கீழ்ப்பாக்கம் செல்லும் பகுதியில், குடிநீர் வாரியத்துக்கு சொந்தமான 2 கி.மீ., நீளமுள்ள காலி இடத்தில் ராட்சத குடிநீர் குழாய் செல்கிறது.
முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், இந்த இடம் செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன. இதற்கிடையே, ஐ.சி.எப்., அருங்காட்சியகத்துக்கு எதிரே உள்ள குடிநீர் வாரிய இடத்தை சீரமைத்து, தனியார் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அரசுக்கு சொந்தமான இடம் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் இருப்பதை சாதகமாக்கி, தனியார் வாகன நிறுத்துமிடமாக மாற்றியுள்ளனர். தற்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தொடங்கியுள்ள இந்த ஆக்கிரமிப்பு, நாளடைவில் சாலையோர பகுதி முழுதும் பரவி, வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு வாடகை வசூலிக்கும் நிலை உருவாகுமோ என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள், அனுமதியின்றி வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதை தடுத்து, இடத்தை முறையாக பராமரித்து, ஆக்கிரமிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.