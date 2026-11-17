தாம்பரத்தில் வருமான வரித்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகம் திறப்பு
தாம்பரத்தில் வருமான வரித்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகம் திறப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:37 PM
தாம்பரம்: கிழக்கு தாம்பரத்தில் வருமான வரித்துறை புதிய அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள இணை ஆணையர் அலுவலக கட்டட திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
வருமான வரித்துறையின் நிர்வாக கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைத்து, அலுவலக செயல்பாடுகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், மேற்கு தாம்பரத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் இயங்கி வந்த வருமான வரித்துறை அலுவலகங்கள், கிழக்கு தாம்பரத்தில் அமைந்துள்ள புதிய அலுவலக வளாகத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு முன் கார்ப்பரேட் அல்லாத வரி சரகம்- 22 மற்றும் டி.டி.எஸ்., வார்டு ஆகியவை மேற்கு தாம்பரம் ராமகிருஷ்ணா தெருவிலும், முகமற்ற மதிப்பீட்டு பிரிவு மற்றும் சரிபார்ப்பு பிரிவுகள் ஆகியவை மேற்கு தாம்பரம், பி.பி.ஆர்., டவர்ஸிலும் இயங்கி வந்தன. தற்போது, இவ்வலுவலகங்கள் அனைத்தும் ஒரே கட்டடத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
கிழக்கு தாம்பரம் புதிய அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள புதிய இணை ஆணையர் அலுவலக கட்டட திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வருமான வரித்துறை முதன்மை தலைமை ஆணையர் சுனில்பாஜ்பாய் திறந்து வைத்தார். வருமான வரித்துறை சென்னை–1ன் முதன்மை ஆணையர் விவேகானந்தன் வரவேற்றார். வருமான வரித்துறை சென்னை–1ன் தலைமை ஆணையர் ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.