'தினமலர்' செய்திக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரிகள் எங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்ப்பதில்லை: அடையாறு மண்டல கூட்டத்தில் தி.மு.க., கவுன்சிலர் ஆதங்கம்
'தினமலர்' செய்திக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரிகள் எங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்ப்பதில்லை: அடையாறு மண்டல கூட்டத்தில் தி.மு.க., கவுன்சிலர் ஆதங்கம்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:53 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:57 PM
அடையாறு: ''தினமலர் நாளிதழில் வெளியாகும் செய்திக்கு, உடனே நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரிகள், நாங்கள் கூறும் கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை,'' என, தி.மு.க., கவுன்சிலர் மோகன்குமார், அடையாறு மண்டல கூட்டத்தில் பேசினார்.
அடையாறு மண்டல குழு கூட்டம், மண்டல தலைவர் துரைராஜ் தலைமையில் இன்று (நவ.,17) நடந்தது. மண்டல அதிகாரி சாந்தகுமார் முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
வேளச்சேரி 176வது வார்டில், வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளில் சேதமடைந்த வடிகால்களை புதுப்பிக்க வேண்டும். முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் வழங்காததால், பல கட்டடங்கள் திறக்க முடியாமல் உள்ளன.
மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தேவைப்படாத வார்டுகளில், கவுன்சிலர் நிதி, 30 லட்சம் ரூபாயை பிற பணிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்.
சாலைகளில் உள்ள ஆபத்தான மரக்கிளைகளை வெட்டாவிட்டால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படும். வேளச்சேரி ஆரம்ப மருத்துவமனையில் மருத்துவர் இல்லாமல், செவிலியர்கள் சிகிச்சை அளிப்பது தொடர்கிறது.
மண்டல கூட்டத்திற்கு ஆறு மாதங்களாக, இதர துறை அதிகாரிகள் வராததால், மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசி தீர்வு காண முடியவில்லை.
ஆறு மாதத்தில், நான்கு மண்டல உதவி கமிஷனர்களை மாற்றியதால், கோப்புகள் தேக்கமடைந்து பணிகள் முறையாக நடக்கவில்லை.
இவ்வாறு கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.
தி.மு.க., கவுன்சிலர் மோகன்குமார் பேசுகையில், ''தினமலர் நாளிதழுக்கு, பொதுமக்கள் வாட்ஸாப் நம்பரில் புகார் அளித்து, செய்தியாக வந்தால் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரிகள், நாங்கள் கூறும் கோரிக்கைகளுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. நாங்கள் மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் தான்,'' என, ஆதங்கத்துடன் பேசினார்.
மண்டல குழு தலைவர் துரைராஜ் பேசியதாவது:
ஆபத்தான மரக்கிளைகளை நான்கு மாதங்களாக வெட்டாமல், அதிகாரிகள் மவுனமாக இருப்பது ஏன் என்று தெரியவில்லை.
சேதமடைந்த சாலைகளை தரமாக சீரமைப்பதில்லை. அடிப்படை பணிக்கு நிதி ஒதுக்காமல் இருப்பது நிர்வாக சீர்கேட்டை காட்டுகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கவுன்சிலர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து, அதிகாரிகள் பேசியதாவது:
போதிய இயந்திரம் இல்லாததால் மரக்கிளைகளை வெட்ட முடியவில்லை. வேளச்சேரி ஆரம்ப மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை விரைவில் நிரப்பப்படும். மண்டல கூட்டத்திற்கு, இதர துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்க முறையாக கடிதம் அனுப்பி உள்ளோம்.
கவுன்சிலர் நிதியை, மழைக்கால பணிக்கு பயன்படுத்தாவிட்டால், வேறு திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் பேசினர்.