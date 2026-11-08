மழைநீர் கால்வாய் பணிக்கு சாலை தானம் புனரமைக்க வழியின்றி திணறும் அதிகாரிகள்
மழைநீர் கால்வாய் பணிக்கு சாலை தானம் புனரமைக்க வழியின்றி திணறும் அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:16 PM
சென்னை: மழைநீர் கால்வாய் பணிக்கு சாலையை தானமாக வழங்கியுள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், அதனை புனரமைக்க வழிதெரியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வடகரை சந்திப்பில் தொடங்கும் மாதவரம் நெடுஞ்சாலை, வடக்கு உள்வட்ட சாலையில் மாதவரம் சின்ன ரவுண்டானாவில் இணைகிறது.
இது, 7 கி.மீ., நீளம் கொண்டது. சென்னை, எண்ணுார் துறைமுகங்கள், மணலியில் உள்ள எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம், உர தயாரிப்பு நிறுவனம், காஸ் உற்பத்தி நிலையம் ஆகியவற்றிற்கு வரும் கனரக மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் பிரதான சாலையாக மாதவரம் நெடுஞ்சாலை உள்ளது.
இதை, மைய தடுப்புடன் கூடிய இருவழிச்சாலையாக, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் பராமரித்து வருகின்றனர்.
இச்சாலையில் வடப்பெரும்பாக்கத்தில், புழல் ஏரி உபரிநீர் கால்வாய் கடந்து செல்கிறது. அங்கு தரைப்பாலம் கட்டப்பட்டு உள்ளது. அங்கு தொடங்கி மஞ்சம்பாக்கம் இணைப்பு சாலை வரை, 2 கி.மீ.,க்கு மழை காலங்களில் வெள்ள நீர் தேங்குவது வழக்கம்.
அருகில் உள்ள ரெட்டேரிக்கு உபரிநீர் கால்வாய் இல்லாததால், அங்கு வெளியேறும் நீர், மாதவரம் நெடுஞ்சாலையில் தேங்குவதால், போக்கு வரத்து முடங்குகிறது.
பருவமழை முடிந்து பல நாட்கள் ஆன பிறகுதான் நிலைமை சீராகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், மாதவரம் நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளநீர் தேங்காத வகையில், 30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டடுக்கு மழைநீர் கால்வாய் கட்டும் பணியில், சென்னை மாநகராட்சி ஈடுபட்டு வருகிறது.
தற்போது, 95 சதவீத பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து, சாலையை புனரமைப்பு பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதற்கு, 3.50 கோடி ரூபாயை அரசு முன்கூட்டியே ஒதுக்கியுள்ளது. ஆனால், சாலையை முழுமையாக பயன்படுத்தி, 2 கி.மீ., உயரத்திற்கு மழைநீர் கால்வாய் கட்டப்பட்டு உள்ளது.
மைய தடுப்புக்கும், மழைநீர் கால்வாய்க்கும் இடையில் சில இடங்களில் ஆட்டோ கூட செல்ல முடியாத அளவிற்கு, முட்டு சந்து போல மாறியுள்ளது.
அங்கு மண் கொட்டி சீரமைத்தாலும், ஒரு பகுதியில், சாலை உயரமாகவும், மற்றொரு பகுதியில் தாழ்வாகவும் அமைந்துவிடும்.
கனரக வாகனங்கள் செல்லும் வேகத்திற்கு மழைநீர் கால்வாய் ஈடுகொடுக்குமா என்ற சந்தேகமும் உள்ளது.
இதனால், மழைநீர் கால்வாய் கட்ட அனுமதி கொடுத்துவிட்டு, சாலையை புனரமைக்க வழி தெரியாமல், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் தலையை சொறிந்து வருகின்றனர்.
கால்வாய் பணி முடிந்து நாட்கள் கடந்தும் சாலை சீரமைக்கப்படாததால், ஒருவழிச்சாலையில் இரண்டு புறங்களிலும் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேடு, பள்ளமாக உள்ள சாலையில் வாகனங்கள் சிக்குவதால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.
இதனால், காலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்லும் மாணவர்கள், பணிக்கு செல்லும் தொழிலாளர்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சாலையை ஆய்வு செய்து, மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.